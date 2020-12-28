Куман прокомментировал информацию о возможном переходе Месси в "ПСЖ"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал данные о возможном переходе форварда "сине-гранатовых" Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен".

Фото: dpa / Global Look Press

"Мы встретимся друг с другом через пару месяцев и поговорим о ситуации, однако сейчас нет поводов для беспокойства. Не думаю, что Лео будет принимать решение о своем будущем, исходя из желания тренера. Подобные решения надо принимать всей семьей, поэтому не думаю, что тренер может повлиять на него", - сказал Куман.



Отметим, что контракт Месси с "Барсой" действует до лета следующего года. По данным СМИ, аргентинец может покинуть каталонский клуб. Основным претендентом на игрока считается "ПСЖ".



В текущем сезоне Месси забил 10 голов и сделал пять результативных передач в 18 матчах за "Барселону".



Источник: Mundo Deportivo