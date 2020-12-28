Куман прокомментировал информацию о возможном переходе Месси в "ПСЖ"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал данные о возможном переходе форварда "сине-гранатовых" Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен".
Фото: dpa / Global Look Press
"Мы встретимся друг с другом через пару месяцев и поговорим о ситуации, однако сейчас нет поводов для беспокойства. Не думаю, что Лео будет принимать решение о своем будущем, исходя из желания тренера. Подобные решения надо принимать всей семьей, поэтому не думаю, что тренер может повлиять на него", - сказал Куман.

Отметим, что контракт Месси с "Барсой" действует до лета следующего года. По данным СМИ, аргентинец может покинуть каталонский клуб. Основным претендентом на игрока считается "ПСЖ".

В текущем сезоне Месси забил 10 голов и сделал пять результативных передач в 18 матчах за "Барселону".

Источник: Mundo Deportivo

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Теги: Куман Месси ПСЖ Барселона Ла Лига
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