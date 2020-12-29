Иско решил перейти в "Севилью", "Реал" определился со стоимостью игрока

Полузащитник " Реала " Иско намерен перейти в "Севилью".

Фото: Getty Images

По сведениям источника, Иско хочет перейти в "Севилью", чтобы воссоединиться с главным тренером команды из Андалусии Хуленом Лопетеги, под руководством которого он играл в "Реале".



Отмечается, что "Реал" готов продать игрока следующим летом. "Сливочные" планируют получить за его трансфер 15-20 миллионов евро.



Источник: AS