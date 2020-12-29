По сведениям источника, Иско хочет перейти в "Севилью", чтобы воссоединиться с главным тренером команды из Андалусии Хуленом Лопетеги, под руководством которого он играл в "Реале".
Отмечается, что "Реал" готов продать игрока следующим летом. "Сливочные" планируют получить за его трансфер 15-20 миллионов евро.
Источник: AS
Иско решил перейти в "Севилью", "Реал" определился со стоимостью игрока
Полузащитник "Реала" Иско намерен перейти в "Севилью".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!