В "Атлетико" заявили, что соглашение с форвардом было расторгнуто по желанию игрока. Ранее Коста попросил руководство клуба о прекращении сотрудничества по личным причинам.
Отметим, что Коста провел за "Атлетико" 215 матчей и забил в них 83 гола. В 2014 году он стал чемпионом Испании в составе "матрасников".
Источник: Официальный сайт "Атлетико"
"Атлетико" объявил о расторжении контракта с Диего Костой
"Атлетико" расторг контракт с нападающим Диего Костой.
Фото: Getty Images
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