"Атлетико" объявил о расторжении контракта с Диего Костой

"Атлетико" расторг контракт с нападающим Диего Костой.

Фото: Getty Images

В "Атлетико" заявили, что соглашение с форвардом было расторгнуто по желанию игрока. Ранее Коста попросил руководство клуба о прекращении сотрудничества по личным причинам.



Отметим, что Коста провел за "Атлетико" 215 матчей и забил в них 83 гола. В 2014 году он стал чемпионом Испании в составе "матрасников".



Источник: Официальный сайт "Атлетико"