Симеоне прокомментировал уход Косты из "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отреагировал на уход из команды нападающего Диего Косты.

Фото: "Getty Images"

"Я благодарен ему, как и всем футболистам, которые были всем сердцем за команду. Диего был именно таким. И я говорю не только о спортивной, но и человеческой составляющей", - заявил Симеоне.



Напомним, сегодня стало известно, что Диего Коста ушел из мадридского "Атлетико". Контракт футболиста был расторгнут по просьбе Косты.



Диего Коста выступал за "Атлетико" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 7 матчей, в которых отметился двумя голами. До этого, Коста защищал цвета мадридского клуба с 2010 по 2014 год.



Всего за "матрасников" он сыграл 215 матчей, забил 83 гола и отдал 36 результативных передач.



Источник: Marca