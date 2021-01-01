"Атлетико" намерен подписать Ориги на замену Диего Косте

"Атлетико" интересуется форвардом "Ливерпуля" Дивоком Ориги.

Фото: Getty Images

"Матрасники" рассматривают Ориги в качестве потенциальной замены для Диего Косты. Напомним, что в конце декабря "Атлетико" досрочно расторг контракт с Костой по просьбе игрока.



Контракт Ориги с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2024 года. Ранее СМИ сообщали, что игроком интересуются "Ювентус" и "Фиорентина".



Источник: Radio Kiss Kiss