"Матрасники" рассматривают Ориги в качестве потенциальной замены для Диего Косты. Напомним, что в конце декабря "Атлетико" досрочно расторг контракт с Костой по просьбе игрока.
Контракт Ориги с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2024 года. Ранее СМИ сообщали, что игроком интересуются "Ювентус" и "Фиорентина".
Источник: Radio Kiss Kiss
"Атлетико" намерен подписать Ориги на замену Диего Косте
"Атлетико" интересуется форвардом "Ливерпуля" Дивоком Ориги.
Фото: Getty Images
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