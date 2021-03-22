"Эта информация не соответствует действительности", - заявил Мончи.
Отметим, ранее СМИ сообщили, что Головин может уйти из "Монако" по завершении нынешнего сезона.
В текущем розыгрыше Лиги 1 российский полузащитник провел за "Монако" 14 матчей, в которых забил четыре гола и сделал семь результативных передач.
Напомним, что Головин перешел из ЦСКА в "Монако" в 2018 году. Его контракт с "монегасками" действует до конца июня 2024 года.
Источник: Спорт-Экспресс
Головин может покинуть "Монако" по окончании текущего сезона
В "Севилье" опровергли данные о намерении подписать Головина
Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи высказался об информации, согласно которой клуб может подписать российского полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: Corbis / Contributor / Corbis Sport / Gettyimages.ru
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