В "Севилье" опровергли данные о намерении подписать Головина

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи высказался об информации, согласно которой клуб может подписать российского полузащитника "Монако" Александра Головина.

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