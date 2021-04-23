– Не думаю, что мы сильнее претендентов на чемпионство. Они в хорошей форме, выигрывают свои матчи. У всех впереди сложные игры, думаю, интрига сохранится до последнего тура, – рассказал Куман в интервью для AS.
В матче 31-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" одержала домашнюю победу над "Хетафе" со счетом 5:2. Подопечные Кумана располагаются на третьей строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 68 очков.
Лидирует в чемпионской гонке мадридский "Атлетико", набрав 73 очка в 32 играх сезона.
Следующую встречу сине-гранатовые проведут 25 апреля с "Вильярреалом". Матч состоится на стадионе "Эстадио де ла Серамика" в 17:15 по московскому времени.
Куман: не думаю, что мы сильнее претендентов на чемпионство
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге.
Фото: Getty Images
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