Куман: не думаю, что мы сильнее претендентов на чемпионство

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге.

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– Не думаю, что мы сильнее претендентов на чемпионство. Они в хорошей форме, выигрывают свои матчи. У всех впереди сложные игры, думаю, интрига сохранится до последнего тура, – рассказал Куман в интервью для AS.



В матче 31-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" одержала домашнюю победу над "Хетафе" со счетом 5:2. Подопечные Кумана располагаются на третьей строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 68 очков.



Лидирует в чемпионской гонке мадридский "Атлетико", набрав 73 очка в 32 играх сезона.



Следующую встречу сине-гранатовые проведут 25 апреля с "Вильярреалом". Матч состоится на стадионе "Эстадио де ла Серамика" в 17:15 по московскому времени.