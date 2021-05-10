Куман: вижу себя тренером "Барселоны" в следующем сезоне

Наставник "Барселоны" Рональд Куман отреагировал на появившиеся слухи, согласно которым он может уйти из команды.



Фото: Marca

Представитель Нидерландов подчеркнул, что не беспокоится о своём будущем.



"С первого дня президент клуба показал мне своё доверие. Моё будущее в клубе - не тот вопрос, о котором я должен беспокоиться.



Когда я пришёл в "Барселону", я заключил контракт на два года. Поэтому я вижу себя тренером команды и в следующем сезоне. Когда нынешний сезон закончится, мы поговорим обо всём с президентом. Но сейчас оставшиеся матчи гораздо важнее, чем мой контракт", - цитирует Кумана Mundo Deportivo.