Куман: вижу себя тренером "Барселоны" в следующем сезоне

Наставник "Барселоны" Рональд Куман отреагировал на появившиеся слухи, согласно которым он может уйти из команды.
Фото: Marca
Представитель Нидерландов подчеркнул, что не беспокоится о своём будущем.

"С первого дня президент клуба показал мне своё доверие. Моё будущее в клубе - не тот вопрос, о котором я должен беспокоиться.

Когда я пришёл в "Барселону", я заключил контракт на два года. Поэтому я вижу себя тренером команды и в следующем сезоне. Когда нынешний сезон закончится, мы поговорим обо всём с президентом. Но сейчас оставшиеся матчи гораздо важнее, чем мой контракт", - цитирует Кумана Mundo Deportivo.

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Теги: Куман Барселона
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