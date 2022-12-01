"Мы не будем комментировать возможный переход Роналду в клуб. В данном случае это личная информация", — цитирует клубную-пресс-службу "СЭ".
Ранее появилась информация, что португальский нападающий предлагал свои услуги испанскому гранду.
"Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду 22 ноября – футболист успел сыграть за манкунианцев в 10-ти матчах нынешнего розыгрыша Английской Премьер-лиги и забил 1 гол.
"Реал": возвращение Роналду? Это личная информация
Пресс-служба мадридского "Реала" отреагировала на слухи о возможности возвращения форварда Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images