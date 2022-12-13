"Мостового тяжело назвать великим. Но он был суперфутболистом. Мостовой возил рылом по газону футболистов "Реала". Но разве у нас каждый суперфутболист должен быть тренером? Здесь нет никакой связи. У Мостового язык без костей", — цитирует агента Legalbet.
Напомним, Мостовой выступал в составе испанской "Сельты" с 1996-го по 2004 год. В общей сложности он сыграл за "кельтов" в 215-ти матчах испанской Ла лиги, в которых записал на свой счет 55 мячей.
Россиянин в качестве игрока "Сельты" становился обладателем Кубка Интертото в 2000 году, а также выходил в финал Кубка Испании в 2001 году.
Агент Лахтер: Мостового тяжело назвать великим, но он возил футболистов "Реала" рылом по газону
Агент Денис Лахтер высказался об игре экс-футболиста "Сельты" и "Спартака" Александра Мостового.
Фото: ТАСС