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Президент "Барселоны": первый год Хави в качестве главного тренера превзошел все ожидания

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о работе главного тренера сине-гранатовых Хави, который возглавил команду в ноябре 2021 года.
Фото: Getty Images
– Если мы собираемся выигрывать трофеи, то лучшая поддержка, на которую мы можем надеяться, это Хави и весь его персонал. Его первый год превзошел все ожидания. Он играл за "Барсу" и идеально знает это место. Он знает, как должна играть эта команда, и знает, как вести себя с игроками, – цитирует Лапорту официальный сайт "Барселоны".

По итогам четырнадцати сыгранных туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 37 очков. Ближайшим преследователем является мадридский "Реал", отстающий от каталонцев на два очка. Испанский специалист Хави, ранее известный как один из лучших футболистов в истории "Барселоны", возглавил каталонский клуб 6 ноября 2021 года. До этого он работал в катарском клубе "Аль-Садд". Во главе катарской команды Хави провел 91 матч – с июля 2019 года по ноябрь 2021 года. За год в "Барселоне" Хави успел отыграть 57 матчей. Из Лиги чемпионов его команда, к сожалению, вылетела, опустившись в Лигу Европы. "Барселоне" досталась сложная группа, в рамках которой ее опередили мюнхенская "Бавария" и миланский "Интер". Контракт Хави с каталонским клубом на данный момент рассчитан до 30 июня 2024 года.


Барселона Лапорта Хави Ла Лига
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