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Мостовой – о "Сельте": увидел какой-то барак и поле. Команда была в ужасном состоянии

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Экс-полузащитник "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой поделился воспоминаниями о первых годах карьеры в испанском коллективе.
Фото: РИА Новости
"Я увидел какой-то барак и поле, спросил тогда: А как тут тренироваться"? Это был шок для меня. Иногда даже воды горячей не хватало помыться. К тому же я видел, что команда была в ужасном состоянии. Никто не хотел выигрывать, всем было всё равно", - цитирует Мостового Metaratings.

Напомним, Мостовой подписал контракт с "Сельтой" в 1996 году, перейдя из французского "Страсбура". В составе "кельтов" российский хавбек выступал до 2004 года. За испанский клуб Мостовой сыграл 235 матчей, в которых забил 54 мяча. В 2000-м году он с "Сельтой" одержал победу в Кубке Интертото, а через год поднял над головой Кубок Испании.


Мостовой Сельта
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