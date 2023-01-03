"Был момент, когда мог перейти и в "Реал", и в "Барселону"… "Сельта" много просила, а те команды возражали, что нелогично покупать 30-31-летнего футболиста за 20 млн. Была история с "Юве", с "Ливерпулем" — я уже уехал на "Энфилд" подписывать контракт, но тоже "Сельта" запросила деньги", - цитирует Мостового Metaratings.
Напомним, Мостовой до 1991 года выступал в составе "Спартака", после чего подписал контракт с португальской "Бенфикой". Также экс-полузащитник играл за "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес".
В качестве игрока "Сельты" Мостовой провел 8 сезонов. В общей сложности он появлялся на поле в 235-ти матчах испанской Ла лиги, в которых записал на свой счет 54 гола и 13 результативных передач.
Мостовой: уехал на "Энфилд" подписывать контракт, но "Сельта" много запросила у "Ливерпуля"
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что мог перейти из "Сельты" в "Барселону", "Реал", "Ливерпуль" или "Ювентус".
Фото: ТАСС