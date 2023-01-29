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Анчелотти: обидно, мы провели хороший матч и заслуживали победы

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат домашнего матча 19-го тура чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад" (0:0).
Фото: Globall Look Press
– Обидно, мы провели хороший матч и заслуживали победы. Команда прибавила в физическом плане. Мы были близки к тому, чтобы забить, но в результате на табло ничья. Я остался доволен, потому что мы сыграли очень хорошо и полностью выкладывались все 90 минут, – цитирует итальянского специалиста Marca.

В рамках 19-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Реалом Сосьедад" из Сан-Себастьяна. Встреча, которая состоялась на столичном стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась безголевой ничьей – 0:0. Футболисты Королевского клуба нанесли 20 ударов по воротам басков, гости отметились восемью ударами в створ ворот Тибо Куртуа.

По итогам 19 туров мадридский "Реал" с 46 очками расположился на второй строчке в таблице Ла Лиги, отставая от идущей на первом месте "Барселоны" на 5 очков. "Реал Сосьедад" замыкает тройку лидеров чемпионата Испании, заработав 39 очков.


Ла Лига Реал Мадрид Реал Сосьедад
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