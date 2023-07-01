"Барселона" готова подписать Неймара, если "ПСЖ" продолжит выплачивать часть зарплаты

"Барселона" договорилась с "ПСЖ" о возвращении бразильского нападающего Неймара. Однако каталонцы подпишут игрока лишь в том случае, если парижане продолжат выплачивать часть зарплаты.

Фото: beIN Sports

Сообщается, что подписать 31-летнего Неймара также хотят "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но приоритетом для бразильца является возвращение в "Барселону", в составе которой он выступал с 2013 по 2017 год. Именно его переход из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро продолжает оставаться самым дорогим трансфером в истории футбола.



Контракт Неймара с "ПСЖ" истекает летом 2025 года. В минувшем сезоне бразилец в 29 матчах забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.



Источник: журналист Халед Валид в "Твиттере".