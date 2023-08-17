MD: экс-полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва станет наставником Захаряна в "Реал Сосьедаде"

Давид Сильва, чемпион мира и Европы в составе сборной Испании и чемпион Англии в составе "Манчестер Сити", будет помогать полузащитнику Арсену Захаряну в испанском "Реал Сосьедаде".

Фото: ФК "Манчестер Сити"





Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что "



Давид Сильва – чемпион мира (2010), двукратный чемпион Европы (2008 и 2012), четырехкратный чемпион Англии и двукратный обладатель Кубка страны. Бывший атакующий полузащитник выступал за "Реал Сосьедад" с лета 2020 года.



Источник: Mundo Deportivo По информации источника, 37-летний испанец окажет помощь будущему новичку клуба из Сан-Себастьяна в адаптации в команде. Сильва принял решение завершить профессиональную карьеру после того, как в июле на тренировке получил серьезную травму передней крестообразной связки колена.Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что " Динамо " удалось прийти к компромиссу с агентом Захаряна Павлом Андреевым. Представитель 20-летнего полузащитника сборной России получит 2 млн от суммы трансфера, которая составляет 12 млн евро. Таким образом, в ближайшее время уроженец Самары вылетит в Сан-Себастьян для прохождения медосмотра и подписания контракта с "Реал Сосьедадом". По информации СМИ, соглашение между сторонами будет рассчитано на срок более 5 лет.Давид Сильва – чемпион мира (2010), двукратный чемпион Европы (2008 и 2012), четырехкратный чемпион Англии и двукратный обладатель Кубка страны. Бывший атакующий полузащитник выступал за "Реал Сосьедад" с лета 2020 года.Источник: Mundo Deportivo