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Sports: "Динамо" получит 12,5 млн евро за Захаряна, сумма отступных по контракту с "Реалом Сосьедад" – 75 млн евро

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Московское "Динамо" получит от испанского "Реала Сосьедад" единовременный платеж в размере 12,5 млн евро за трансфер полузащитника сборной России Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
Как утверждает источник, именно такие условия прописаны в договоре между клубами. Отмечается, что "Динамо" также получит 15% от суммы будущей перепродажи 20-летнего россиянина. Контракт между "Реалом Сосьедад" и Захаряном заключен сроком на 6 сезонов - до лета 2029 года. В соглашении прописаны отступные за досрочное расторжение трудового договора в размере 75 млн евро.

Воспитанник "бело-голубых" уже приступил к тренировкам с баскской командой. Его дебют в составе "Реала Сосьедад" может состояться уже в ближайшую пятницу, 25 августа, в гостевой встрече 3-го тура чемпионата Испании против новичка Ла Лиги "Лас-Пальмаса".

Источник: Sports


Динамо Реал Сосьедад Захарян Ла Лига Российские трансферы
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