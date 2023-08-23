– Испанский чемпионат — хороший вариант для молодого игрока. Захарян выбрал отличный клуб для развития карьеры. Может ли Арсен так же ярко дебютировать в европейском футболе, как Хвича? У него есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии.
Ранее стало известно о том, что полузащитник Арсен Захарян перешел из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад". По сведениям СМИ, бело-голубые получили за уход своего атакующего хавбека 13 миллионов евро. При этом с самим российским футболистом клуб из Сан-Себастьяна заключил контракт до лета 2029 года.
Ожидалось, что дебют Арсена Захаряна в составе клуба "Реал Сосьедад" может состояться 25 августа в матче против "Лас-Пальмаса". Но, по данным MD, Ла Лига не зарегистрировала трансфер российского футболиста, поэтому его участие в предстоящем матче под вопросом.
Источник: "РБ Спорт"
Капелло: у Захаряна есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"