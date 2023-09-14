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В "Реале Сосьедад" ответили на вопрос об участии Захаряна в матче 5-го тура Ла Лиги с "Реалом"

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В пресс-службе испанского "Реала Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна, который на этой неделе вернулся к тренировкам с командой после болезни.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
– Арсен Захарян работает в общей группе, наравне со своими одноклубниками. Поедет ли он на игру против "Реала" в Мадрид? Вы узнаете об этом, когда объявят окончательный состав, – цитирует ответ пресс-службы басков Sport24.

Напомним, издание Marca сообщило, что полузащитник сборной России Арсен Захарян пропустил тренировку команды во вторник, 5 сентября, из-за болезни. 20-летний уроженец Самары не занимался в общей группе всю прошлую неделю. С понедельника воспитанник "Динамо" вернулся к занятиям в общей группе. Статус Захаряна на ближайший матч 5-го тура чемпионата Испании против мадридского "Реала" по-прежнему остается неизвестным. Встреча пройдет 17 сентября на "Сантьяго Бернабеу".


Реал Сосьедад Реал Мадрид Захарян Ла Лига
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