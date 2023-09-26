Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Уфа
16:30
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
20:00
АльмерияНе начат
Мальорка
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
22:00
РеймсНе начат

Захарян вернулся к тренировкам с "Реалом Сосьедад" после перенесенного ковида

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян вернулся к тренировкам в общей группе с командой после перенесенного коронавируса.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
– Арсен Захарян сегодня, 26 сентября, работал с командой. Мы ожидаем, что он будет готов к субботнему матчу против "Атлетика" из Бильбао, – цитирует ответ пресс-службы басков Sport24.

Напомним, 20-летний россиянин заболел во второй раз за последние 2 недели своего пребывания в испанском клубе. Ранее Захарян пропустил 5 тренировочных дней с 5 по 10 сентября из-за болезни. На прошлой неделе пресс-служба "Реала Сосьедад" сообщила о том, что воспитанник "Динамо" заболел коронавирусом.

В предыдущем туре Ла Лиги Захарян попал в заявку своей команды на выездной матч с мадридским "Реалом", однако не появился на поле. В ближайшем туре чемпионата Испании "Реал Сосьедад" сыграет в гостях с "Валенсией". Игра на стадионе "Месталья" состоится в среду, 27 сентября.


Реал Сосьедад Захарян Ла Лига
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится