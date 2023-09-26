– Арсен Захарян сегодня, 26 сентября, работал с командой. Мы ожидаем, что он будет готов к субботнему матчу против "Атлетика" из Бильбао, – цитирует ответ пресс-службы басков Sport24.
Напомним, 20-летний россиянин заболел во второй раз за последние 2 недели своего пребывания в испанском клубе. Ранее Захарян пропустил 5 тренировочных дней с 5 по 10 сентября из-за болезни. На прошлой неделе пресс-служба "Реала Сосьедад" сообщила о том, что воспитанник "Динамо" заболел коронавирусом.
В предыдущем туре Ла Лиги Захарян попал в заявку своей команды на выездной матч с мадридским "Реалом", однако не появился на поле. В ближайшем туре чемпионата Испании "Реал Сосьедад" сыграет в гостях с "Валенсией". Игра на стадионе "Месталья" состоится в среду, 27 сентября.
Захарян вернулся к тренировкам с "Реалом Сосьедад" после перенесенного ковида
Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян вернулся к тренировкам в общей группе с командой после перенесенного коронавируса.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"