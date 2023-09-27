– Арсен еще не восстановился до конца, но его состояние в норме. Никаких осложнений нет. Захарян работает на тренировочной базе. Он точно будет готов к субботе, – приводит слова пресс-атташе Sport24.
Напомним, Захарян не попал в заявку "Реала Сосьедад" на сегодняшний выездной матч против "Валенсии" в рамках 7-го тура Ла Лиги. Ранее сообщалось, что 20-летний россиянин перенес ковид. После 6 сыгранных туров чемпионата Испании баски набрали 9 очков и расположились на 8-й строчке в таблице. В воскресенье, 1 октября, "Реал Сосьедад" примет "Атлетик" из Бильбао в 8-м туре национального первенства.
Пресс-атташе "Реала Сосьедад": Захарян еще не восстановился до конца. Он точно будет готов к субботе
В пресс-службе "Реала Сосьедад" раскрыли причину отсутствия полузащитника сборной России Арсена Захаряна в заявке команды на гостевую игру 7-го тура чемпионата Испании против "Валенсии".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"