– Арсен Захарян еще не набрал форму после недавней болезни, – цитирует ответ пресс-службы клуба Sport24.
В пятницу, 29 сентября, стало известно, что полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян не включен в заявку команды на ближайший матч 8-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао. Пресс-служба басков опубликовали состав команды на предстоящее дерби, в котором отсутствовала фамилия 20-летнего россиянина.
На этой неделе Захарян пропустил выездную игру 7-го тура чемпионата Испании против "Валенсии", которая завершилась минимальной победой "Реала Сосьедад" (1:0). Таким образом, Арсен не примет участия в четвертой подряд встрече своей команды. Ранее выяснилось, что футболист сборной России перенес коронавирус.
Напомним, матч 8-го тура Ла Лиги между "Реалом Сосьедад" и "Атлетиком" запланирован на субботу, 30 сентября. В минувшее трансферное окно Захарян перешел в клуб из Сан-Себастьяна из московского "Динамо" за 12 млн евро.
Пресс-служба "Реала Сосьедад": Захарян еще не набрал форму после недавней болезни
В пресс-службе "Реала Сосьедад" раскрыли причину отсутствия российского полузащитника Арсена Захаряна в заявке команды на субботний матч чемпионата Испании против "Атлетика".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"