– Знаем о мечтах Арсена Захаряна закрепиться в составе, а также взять Ла Лигу и Лигу чемпионов с "Реалом Сосьедад". Клуб разделяет его пожелания, и мы надеемся, что они осуществятся, – цитирует ответ пресс-службы клуба Sport24.
После двух туров групповой стадии Лиги чемпионов "Реал Сосьедад" набрал 4 очка и возглавляет таблицу квартета D. В чемпионате Испании баски идут шестыми.
Воспитанник "Динамо" Арсен Захарян стал игроком испанского "Реала Сосьедад" 19 августа, подписав контракт до 2029 года. Сумма трансфера составила 13 млн евро. В составе басков 20-летний россиянин вышел на замену в 4 матчах Ла Лиги, не отметившись голевыми действиями. В общей сложности Захарян провел на поле в Ла Лиге 60 минут. Его текущая рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.
"Реал Сосьедад": клуб разделяет пожелания Захаряна. Надеемся, что они осуществятся
В пресс-службе "Реала Сосьедад" отреагировали на слова полузащитника Арсена Захяряна, который заявил о желании выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов в составе басков.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"