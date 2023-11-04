"Можно сказать, в Испании он заново учится играть, потому что здесь совершенно другой футбол, другие скорости, требования. Сезон длинный, времени показать себя много. Он проведет полноценные сборы с командой, и тогда уже можно будет о чем-то говорить", — сказал Рианчо.
20-летний Захарян стал игроком испанской команды в августе 2023 года. В восьми матчах за "Реал Сосьедад" полузащитник провёл на поле 202 минуты, не отметившись результативными действиями.
Сегодня, 4 ноября, "Реал Сосьедад" сыграет с "Барселоной". Игра начнётся в 23:00 мск.
Источник: "РБ Спорт".
Рианчо: в Испании Захарян учится заново играть в футбол
Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался об игре полузащитника Арсена Захаряна за "Реал Сосьедад".
Фото: Real Sociedad de Football S.A.D.