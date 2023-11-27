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“Реал Сосьедад”: будущее Захаряна в нашем клубе будет ярким

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Пресс-служба “Реала Сосьедад” высказалась об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в составе сан-себастьянцев.
Фото: Getty Images
— Арсен успешно совершенствует свой испанский и готов продолжать усердно работать и налаживать связи со своими товарищами по команде, чтобы забить свой первый гол за команду. Его будущее в “Реал Сосьедад будет ярким.

Напомним, 20-летний Арсен Захарян является воспитанником московского “Динамо”. В минувшее трансферное окно полузащитник присоединился к испанской команде “Реал Сосьедад”. За сан-себастьянцев атакующий хавбек сборной России сыграл 11 матчей. Ему не удалось отличиться баллами за результативность.

Источник: “Матч ТВ”

Реал Сосьедад Захарян Ла Лига
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