— Арсен успешно совершенствует свой испанский и готов продолжать усердно работать и налаживать связи со своими товарищами по команде, чтобы забить свой первый гол за команду. Его будущее в “Реал Сосьедад будет ярким.
Напомним, 20-летний Арсен Захарян является воспитанником московского “Динамо”. В минувшее трансферное окно полузащитник присоединился к испанской команде “Реал Сосьедад”. За сан-себастьянцев атакующий хавбек сборной России сыграл 11 матчей. Ему не удалось отличиться баллами за результативность.
Источник: “Матч ТВ”
“Реал Сосьедад”: будущее Захаряна в нашем клубе будет ярким
Пресс-служба “Реала Сосьедад” высказалась об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в составе сан-себастьянцев.
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