"Захарян тренируется, он в абсолютно идеальном состоянии и будет готов к завтрашнему матчу против "Алавеса", - цитирует "СЭ" пресс-службу клуба.
Напомним, российский атакующий полузащитник "Реал Сосьедада" Арсена Захарян пропустил матч 18-го тура Ла Лиги с "Кадисом" из-за повреждения.
В текущем сезоне 20-летний хавбек провел за испанскую команду 17 матчей и отдал одну голевую передачу.
Захарян в идеальном состоянии и будет готов к завтрашнему матчу с "Алавесом"
Пресс-служба "Реал Сосьедад" прокомментировала состояние российского хавбека Арсена Захаряна перед встречей 19-го тура чемпионата Испании против "Алавеса".
Фото: Global Look Press