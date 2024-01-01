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Захарян в идеальном состоянии и будет готов к завтрашнему матчу с "Алавесом"

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Пресс-служба "Реал Сосьедад" прокомментировала состояние российского хавбека Арсена Захаряна перед встречей 19-го тура чемпионата Испании против "Алавеса".
Фото: Global Look Press
"Захарян тренируется, он в абсолютно идеальном состоянии и будет готов к завтрашнему матчу против "Алавеса", - цитирует "СЭ" пресс-службу клуба.

Напомним, российский атакующий полузащитник "Реал Сосьедада" Арсена Захарян пропустил матч 18-го тура Ла Лиги с "Кадисом" из-за повреждения.

В текущем сезоне 20-летний хавбек провел за испанскую команду 17 матчей и отдал одну голевую передачу.

Захарян Реал Сосьедад Алавес Ла Лига
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