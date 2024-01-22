"Станет ли уход Модрича потерей для "Реала"? Как великого человека и футболиста - да. Но это необратимый процесс. В "Реале" он выиграл все, что только можно. И играл очень долго. Он вписал себя в историю футбола, в историю "Реала".Любому футболисту находят замену. В таких командах тем более. Вот ушел Бензема, без него тяжело "Реал" было представить последние сезоны, а сейчас уже никто не говорит об этом. А прошло всего полгода. В отношении таких футболистов не надо говорить, что им нашли замену или что-то такое. Просто их всегда будут уважать, они остаются легендами клуба. Но время берет свое", - заявил Мостовой.
Контракт 38-летнего хорватского полузащитника с мадридским "Реалом" истекает летом 2024-го года. Модрич выступает за "королевский клуб" с лета 2012-го года. Тогда "Реал" заплатил "Тоттенхэму" за его трансфер 35 миллионов евро. На данный момент Лука Модрич остается последним обладателем "Золотого Мяча", выступающим в Европе. Главную персональную награду в мировом футболе Модрич выиграл в 2018-м году.
В текущем сезоне Лука Модрич принял участие в 24-х матчах мадридского "Реала" во всех турнирах. На счету футболиста 1 гол и 6 голевых передач. По итогам первой части сезона "сливочные" вместе с "Жироной" возглавляют чемпионскую гонку в испанской Ла Лиге.
Минувшим летом после 14-ти лет в клубе мадридский "Реал" покинул бессменный лидер атаки Карим Бензема. Француз перебрался в клуб "Аль-Иттихад" из чемпионата Саудовской Аравии.
Источник: "Евро-Футбол"
Мостовой: уход Модрича - потеря для "Реала", но это необратимый процесс
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное расставание мадридского "Реала" с Лукой Модричем.
Фото: Getty Images