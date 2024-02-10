– Не думаю, что Захарян поторопился, перейдя в такой сложный чемпионат. Такое начало в новой стране — это абсолютно нормально, — цитирует Кураньи “Чемпионат”.
Арсену Захаряну 20 лет. Талантливый российский футболист является воспитанником московского “Динамо”. Прошлым летом он принял решение сменить клубную прописку. Захарян отправился в “Реал Сосьедад”. С клубом из испанской Ла Лиги Арсен заключил контракт на шесть лет.
В этом сезоне за команду из Сан-Себастьяна Арсен Захарян сыграл 24 матчей. Он отметился лишь одной передачей за результативность.
Кураньи – о переходе Захаряна в испанскую лигу: не думаю, что Арсен поторопился
Экс-форвард московского “Динамо” Кевин Кураньи высказался о решении воспитанника бело-голубых Арсена Захаряна перейти в “Реал Сосьедад”.
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