Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился своими мыслями относительно слухов о том, что вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия может продолжить свою карьеру в «Барселоне».
По словам Юрия Павловича, сейчас Кварацхелия является определяющим футболистом в своей команде и, в случае перехода, будет таким и в других клубах. При этом Семин считает, что Хвича сможет проявить себя в любой из ведущих лиг Европы.
«Насколько помню, у него длительный контракт с «Наполи». Купить его непросто — деньги потребуются большие», - передает слова Семина «РИА Новости».
Семин – о потенциальном переходе Хвичи в "Барселону": потребуются большие деньги
Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился своими размышлениями относительно слухов по поводу возможного перехода грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в «Барселону».
Фото: ФК "Локомотив"