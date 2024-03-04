"У Арсена небольшое повреждение икроножной мышцы. Завтра с ПСЖ он не сыграет. Пока неизвестно, надолго ли он выбыл, но надеюсь, что нет. Просто приходится играть каждые три дня - в России такого графика и количества матчей у Захаряна не было", - сообщил представитель игрока Геннадий Голубин.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом Сосьедад" и "Пари Сен-Жерменом" состоится 5-го марта в Сан-Себастьяне. В первом матче ПСЖ одержал уверенную победу со счетом 2:0. Два гола во втором тайме записали на свой счет Брэдли Барколя и Килиан Мбаппе.
Арсен Захарян перебрался в "Реал Сосьедад" из "Динамо" в летнее трансферное окно. На текущий момент в активе россиянина одно результативное действие в 30-ти матчах за "басков" во всех турнирах.
Источник: "Чемпионат"
Захарян не сыграет в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ из-за травмы
Российский полузащитник испанского "Реала Сосьедад" Арсен Захарян не сможет помочь своей команде в ответной игре 1/8 финала ЛЧ против ПСЖ.
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