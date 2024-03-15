"Реал" обратился в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса в матчах "Атлетико" и "Барселоны" в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» подал жалобу в прокуратуру из-за оскорблений на расовой почве их футболиста Винисиуса Жуниора.

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Мадридский «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями их футболиста Винисиуса Жуниора на расовой почве. Как сообщает пресс-служба «сливочных», оскорбительные речи произносили болельщики перед матчами «Барселоны» и «Атлетико» в Лиге чемпионов.



Напомним, что 12 марта «Барселона» на домашнем стадионе переиграла «Наполи» со счетом 3:1 и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Атлетико» 13 марта победил «Интернационале» в серии пенальти с результатом 3:2 и также прошел в следующий раунд соревнования.