– Конечно, Захаряну было важно забить, ощутить эти эмоции. Теперь давление на самого себя немножко спадет, психологически будет проще.
Напомним, Арсен Захарян стал футболистом испанской команды “Реал Сосьедад” прошлым летом, перейдя из московского “Динамо”. Действующее трудовое соглашение российского футболиста с клубом из Сан-Себастьяна рассчитано до лета 2029 года. В игре 29-го тура Примеры против “Кадиса” Арсен забил свой дебютный гол за “Реал Сосьедад”.
Источник: “РБ Спорт”
Мостовой: Захаряну было важно забить, теперь будет проще
Легендарный российский футболист Александр Мостовой отреагировал на дебютный мяч полузащитника Арсена Захаряна в составе “Реала Сосьедад”.
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