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Канчельскис - о голе Захаряна: сложно перестроиться с РПЛ на Ла Лигу, поэтому у него ушло так много времени

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Экс-футболист "Манчестера Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об адаптации полузащитника сборной России Арсена Захаряна в "Реале Сосьедад".
Фото: Getty Images
"Первый забитый мяч должен раскрепостить Арсена. Он перестанет думать об этом и больше сосредоточится на своей игре. Конечно, сложно перестроиться с РПЛ на Ла Лигу, поэтому на дебютный гол у Захаряна ушло так много времени. Самое главное, что ему дают играть. В возрасте Арсена игровая практика - это самое важное. Думаю, после забитого мяча Захарян сбросит оковы и заиграет ещё лучше", - заявил Канчельскис.

Напомним, в 29-м туре испанской Ла Лиги россиянин Арсен Захарян забил свой первый гол за "Реал Сосьедад". На это 20-летнему полузащитнику понадобился 31 матч во всех турнирах. Кроме того, это результативное действие стало для Захаряна вторым в чемпионате Испании (1+1 по системе гол+пас).

Арсен Захарян перебрался в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в августе прошлого года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"

Ла Лига РПЛ Арсен Захарян Реал Сосьедад Андрей Канчельскис
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