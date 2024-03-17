"Первый забитый мяч должен раскрепостить Арсена. Он перестанет думать об этом и больше сосредоточится на своей игре. Конечно, сложно перестроиться с РПЛ на Ла Лигу, поэтому на дебютный гол у Захаряна ушло так много времени. Самое главное, что ему дают играть. В возрасте Арсена игровая практика - это самое важное. Думаю, после забитого мяча Захарян сбросит оковы и заиграет ещё лучше", - заявил Канчельскис.
Напомним, в 29-м туре испанской Ла Лиги россиянин Арсен Захарян забил свой первый гол за "Реал Сосьедад". На это 20-летнему полузащитнику понадобился 31 матч во всех турнирах. Кроме того, это результативное действие стало для Захаряна вторым в чемпионате Испании (1+1 по системе гол+пас).
Арсен Захарян перебрался в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в августе прошлого года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис - о голе Захаряна: сложно перестроиться с РПЛ на Ла Лигу, поэтому у него ушло так много времени
Экс-футболист "Манчестера Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об адаптации полузащитника сборной России Арсена Захаряна в "Реале Сосьедад".
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