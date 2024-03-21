Полузащитник сборной России и испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал о том, в каких отношениях он находится с главным тренером сан-себастьянцев Иманолем Альгуасилем.
«Мы с ним часто разговариваем. Вроде как все довольны. Конечно же, ждут больше голов и передач. Это нормально. Тренер доверяет, дает играть. У нас с ним хорошие отношения», - передает слова Захаряна «СЭ».
Напомним, что Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года из московского «Динамо». В нынешнем сезоне в составе испанского клуба российский полузащитник поучаствовал в 31 противостоянии, в которых смог записать на свой счет 1 результативный удар и 1 голевую передачу.
Захарян – о наставнике "Реала Сосьедад" Альгуасиле: он мне доверяет и дает играть, у нас хорошие отношения
Игрок сборной России и «Реала Сосьедад» Арсен Захарян поделился информацией о своем отношении с главным тренером испанской команды Иманолем Альгуасилем.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"