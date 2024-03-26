- Самая странная вещь в Испании, к которой я ещё не привык? Для меня непривычно, что всё работает по расписанию. Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то - с перерывами. Поначалу было очень непривычно, но сейчас более-менее уже привык к этому, - передаёт слова Захаряна Sport24.
20-летний атакующий хавбек сборной России Арен Захарян в августе 2023 года перешёл из московского "Динамо" в "Реал Сосьедад" из испанского Сан-Себастьяна, сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро. В 31 матче во всех турнирах за баскский клуб российский полузащитник записал на свой счёт 1 забитый мяч и 1 результативный пас.
Захарян: в Испании даже доставка еды - с перерывами. Было очень непривычно
Полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян рассказал, что было для него непривычным после переезда в Испанию.
Фото: Getty Images