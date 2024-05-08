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Александр Кержаков проходит стажировку в "Севилье"

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Александр Кержаков сообщил, что находится на стажировке в футбольном клубе "Севилья".
Фото: ФК "Севилья"
- Я нахожусь в Севилье, потому что есть свободное время. Совмещаю приятное с полезным, договорился о стажировке, нахожусь в процессе. Посещение матчей с "Гранадой" и "Вильрреалом" - часть стажировки. Я договорился о стажировке со спортивным директором Виктором Орта, я с ним знаком еще со времен, когда играл в "Севилье". Стажировка предполагает посещение игр, тренировок, общение с главным тренером.

Будучи футболистом Александр Кержаков, играющий на позиции центрального нападающего, защищал цвета "Севильи" с декабря 2006 по 2008 год. За испанский клуб форвард провел 49 матчей и забил 11 мячей. В составе севильцев Кержаков становился обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании. В сентябре 2020 года экс-игрок начал клубную тренерскую карьеру, возглавив "Томь". Также он работал в "Пари НН" и кипрской "Кармиотиссе". Последним клубом в карьере Кержакова-тренера был сербский "Спартак" из Суботицы.

Источник: ТАСС

Кержаков Александр Севилья Ла Лига
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