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Российский полузащитник Захарян рассказал, какие задачи стоят перед "Реал Сосьедадом"

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Арсен Захарян, полузащитник национальной сборной России и "Реал Сосьедада", высказался о неудачном старте команды в новом сезоне.
Фото: Getty Images
- Все понимают, что сезон начался неудачно, нет никакой паники и разочарования. Все работают на 100% и знают, что надо набирать очки. Задачи - как минимум попасть в еврокубки, - сказал Захарян в эфире "Матч ТВ".

"Реал Сосьедад" в нынешнем сезоне провел четыре матча и набрал четыре очка, клуб занимает 13-е место в таблице Ла Лиги. В следующем сезоне клуб из Сан-Себастьяна на своем поле примет мадридский "Реал", матч пройдет 14 сентября, начало - в 22:00 мск.

Захарян на данный момент восстанавливается после повреждения. Ожидается, что игрок будет готов выйти на поле в следующем месяце.

Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с лета 2023 года, перейдя из московского "Динамо". Контракт 21-летнего полузащитника с испанским клубом действует до 2029 года.

Арсен Захарян Реал Сосьедад Ла Лига
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