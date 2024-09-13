- Все понимают, что сезон начался неудачно, нет никакой паники и разочарования. Все работают на 100% и знают, что надо набирать очки. Задачи - как минимум попасть в еврокубки, - сказал Захарян в эфире "Матч ТВ".
"Реал Сосьедад" в нынешнем сезоне провел четыре матча и набрал четыре очка, клуб занимает 13-е место в таблице Ла Лиги. В следующем сезоне клуб из Сан-Себастьяна на своем поле примет мадридский "Реал", матч пройдет 14 сентября, начало - в 22:00 мск.
Захарян на данный момент восстанавливается после повреждения. Ожидается, что игрок будет готов выйти на поле в следующем месяце.
Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с лета 2023 года, перейдя из московского "Динамо". Контракт 21-летнего полузащитника с испанским клубом действует до 2029 года.
Российский полузащитник Захарян рассказал, какие задачи стоят перед "Реал Сосьедадом"
Арсен Захарян, полузащитник национальной сборной России и "Реал Сосьедада", высказался о неудачном старте команды в новом сезоне.
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