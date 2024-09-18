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Агент - о восстановлении Захаряна: все идет по намеченной программе

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Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы хавбека "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, поделился информацией о восстановлении игрока после травмы.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Арсен тренируется. Пока индивидуально, но он готовится, все идет по намеченной программе. Когда он будет играть, к сожалению, пока сказать не могу", - цитирует агента "Чемпионат".

Напомним, ранее атакующий полузащитник сборной России Арсен Захарян был прооперирован после повреждения сухожилия правой лодыжки. Сам футболист недавно рассказал, что продолжает реабилитацию в тренажерном зале и начал выполнять беговые упражнения.

21-летний игрок перебрался в Испанию прошлым летом. За "Реал Сосьедад" россиянин провел 40 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Арсен Захарян Реал Сосьедад Ла Лига
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