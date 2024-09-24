Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Кубань-Холдинг
0 - 5 0 5
СочиЗавершен
Амкар
3 - 3 (П 4 - 3) 3 343
ЧерноморецЗавершен
Челябинск
0 - 2 0 2
ТюменьЗавершен
Волга Ул
1 - 1 (П 4 - 3) 1 143
РоторЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
0 - 0 0 0
ОсасунаЗавершен
Севилья
2 - 1 2 1
ВальядолидЗавершен
Реал Мадрид
3 - 2 3 2
АлавесЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
2 - 3 2 3
КомоЗавершен

Агент Захаряна: надеюсь, он сможет приступить к тренировкам в общей группе в следующем месяце

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна, рассказал о восстановлении своего клиента.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Когда будет готов — тогда и будет. Когда будут к этому готовы ноги, и когда будет готов голеностоп к работе. Тогда он и начнет тренироваться в общей группе. Пока тренируется индивидуально. Конкретные сроки не могу назвать. Надеюсь, он сможет приступить к тренировкам в общей группе в следующем месяце", - цитирует Голубина "Матч ТВ".

Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" прошлым летом за 13 миллионов евро. Россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Напомним, что на данный момент игрок сборной России восстанавливается от травмы голеностопа - в текущем сезоне Захарян не принимал участия в официальных матчах. После 7-ми сыгранных туров команда Арсена располагается на 16-й строчке в турнирной таблице испанского чемпионата с 5-ю очками в своем активе.

Арсен Захарян Реал Сосьедад Агент Геннадий Голубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится