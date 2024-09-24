"Когда будет готов — тогда и будет. Когда будут к этому готовы ноги, и когда будет готов голеностоп к работе. Тогда он и начнет тренироваться в общей группе. Пока тренируется индивидуально. Конкретные сроки не могу назвать. Надеюсь, он сможет приступить к тренировкам в общей группе в следующем месяце", - цитирует Голубина "Матч ТВ".
Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" прошлым летом за 13 миллионов евро. Россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Напомним, что на данный момент игрок сборной России восстанавливается от травмы голеностопа - в текущем сезоне Захарян не принимал участия в официальных матчах. После 7-ми сыгранных туров команда Арсена располагается на 16-й строчке в турнирной таблице испанского чемпионата с 5-ю очками в своем активе.
Агент Захаряна: надеюсь, он сможет приступить к тренировкам в общей группе в следующем месяце
Футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна, рассказал о восстановлении своего клиента.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"