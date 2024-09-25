- В испанской прессе все посмеялись, как всё быстро случилось у Абаскаля с "Гранадой". Но это же профессиональный футбол. Понятно было, что это афера огромнейшая. Это только в нашем клубе, в "Спартаке" в нём видели хороший потенциал, давали ему время адаптироваться. В этой ситуации полтора года выиграл только Абаскаль: заработал бабок, поучился на хорошей команде. А что выиграл "Спартак", я не знаю, - цитирует Радимова "РБ Спорт".
35-летний испанский тренер Гильермо Абаскаль был уволен из выступающей в испанской Сегунде "Гранады" после шести туров чемпионата, в которых его команда набрала 6 очков (+1=3-2).
Предыдущим клубом Абаскаля был московский "Спартак", в котором он работал с июня 2022 года по апрель 2024 года. В единственном полном сезоне под его руководством (2022/2023) красно-белые заняли третье место, по итогам сезона-2023/2024 московский клуб финишировал пятым.
Радимов - об увольнении Абаскаля из "Гранады": в Испании все посмеялись. Это только в "Спартаке" в нём видели потенциал
Экс-полузащитник "Сарагосы" Владислав Радимов прокомментировал быстрое увольнение экс-наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля из испанской "Гранады".
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