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Агент: "Жирона" интересовалась Тюкавиным, но побоялась его подписывать из-за украинцев в составе

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Алексей Сафонов, агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о причинах срыва трансфера своего клиента в испанскую "Жирону".
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Предложения из Испании? Да, из "Жироны". Они интересовались Костей, но на тот момент в команде еще были и Довбик, и Цыганков. Поэтому "Жирона" побоялась подписать Костю. Интересоваться - не значит купить", - цитирует Сафонова Sports.

Нападающий Константин Тюкавин выступает за основную команду "Динамо" с 2021-го года. В минувшем сезоне на счету форварда 15 голов и 10 результативных передач в 30-ти матчах РПЛ. В декабре прошлого года Тюкавин продлил контракт с бело-голубыми до лета 2028-го года. По данным СМИ, в контракте Тюкавина есть опция выкупа в размере 20 миллионов евро для иностранных клубов.

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков перебрался в "Жирону" из киевского "Динамо" в январе прошлого года за 5 миллионов евро. Нападающий Артем Довбик перебрался из каталонского клуба в итальянскую "Рому" в летнее трансферное окно за 30.5 миллиона евро. В минувшем сезоне Довбик с 24-мя голами стал лучшим бомбардиром клуба.

Жирона Константин Тюкавин Динамо Российские трансферы
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