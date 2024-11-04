Сообщается, что решение о переходе 18-летней футболистки в испанский клуб будет принято тренерским штабом по итогам сбора, который в ближайшее время завершится.
Яна Свистунова является воспитанницей футбольной школы "Чертаново". На поле выступает на позиции нападающего. В текущем сезоне она приняла участие в 15 матчах, в которых забила 4 гола.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Российская футболистка на этой неделе может стать игроком "Барселоны"
Российская футболистка "Чертаново" Яна Свистунова на этой неделе может стать игроком испанской "Барселоны".
Фото: ФК "Чертаново"