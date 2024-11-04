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Российская футболистка на этой неделе может стать игроком "Барселоны"

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Российская футболистка "Чертаново" Яна Свистунова на этой неделе может стать игроком испанской "Барселоны".
Фото: ФК "Чертаново"
Сообщается, что решение о переходе 18-летней футболистки в испанский клуб будет принято тренерским штабом по итогам сбора, который в ближайшее время завершится.

Яна Свистунова является воспитанницей футбольной школы "Чертаново". На поле выступает на позиции нападающего. В текущем сезоне она приняла участие в 15 матчах, в которых забила 4 гола.

Источник: "ВсеПроСпорт"

Барселона Российские трансферы Яна Свистунова Чертаново
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