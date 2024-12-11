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АтлетикЗавершен

Пресс-атташе "Реала Сосьедад": трудно представить, как Захарян сможет сыграть до конца года

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Хон Андер Мундуате рассказал, что полузащитник Арсен Захарян вряд ли выйдет на поле в этом году.
Фото: Global Look Press
"Сегодня была его первая тренировка с основой за долгое время, и до нашего последнего матча осталось всего 10 дней. Будет трудно представить, как он сможет сыграть до конца 2024 года", - цитирует Мундуате Metaratings.

Напомним, ранее сообщалось, что атакующий хавбек сборной России Арсен Захарян приступил к тренировкам с основной командой "Реала Сосьедад".

Этим летом стало известно, что у футболиста было выявлено повреждение малоберцовых сухожилий правой лодыжки, полученное в ходе тренировочного процесса. После этого ему была успешно проведена операция. В этом сезоне российский полузащитник пока не появлялся на поле в официальных играх за испанскую команду.

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