Marca: "Реал" близок к подписанию Альфонсо Дэвиса из "Баварии"

Мадридский «Реал» практически достиг договоренности с защитником мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвисом о его переходе летом 2025 года на правах свободного агента.

Фото: IMAGO

Согласно источнику Marca, стороны уже устно согласовали условия личного контракта. Ожидается, что в ближайшее время канадский футболист оформит соглашение о трансфере.



Действующий контракт Дэвиса с «Баварией» истекает 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Дэвис провел 23 матча во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 50 миллионов евро.



Напомним, что зимой 2019 года канадский защитник перешёл в «Баварию» из команды МЛС «Ванкувер» за 14 миллионов евро. За шесть лет в составе «Баварии» он провёл 218 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 34 голевые передачи. В сезоне 2019/20 он стал победителем Лиги чемпионов, а также пять раз побеждал в Бундеслиге в составе «Баварии».











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