Силкин: какой толк "Динамо" от Захаряна? Он оказался не готов к Испании, но в РПЛ тоже не получится ходить пешком

"Какой толк в "Динамо" может быть от Захаряна? Я этого не понимаю. Он не смог проявить себя в Испании, хотя там на него рассчитывали как на основного игрока. Его стали преследовать травмы, потому что он был не готов к испанским скоростям. Но у нас в чемпионате тоже не получится ходить пешком. Чтобы играть тут на высоком уровне, ему еще придется восстановиться и отвоевать место в составе", - заявил Силкин.
Полузащитник сборной России Арсен Захарян перебрался в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" перед стартом прошлого сезона. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 13 миллионов евро. В свой первый сезон в Испании воспитанник "Динамо" принял участие в 40 матчах за "Сосьедад", включая пять - в Лиге чемпионов.
Всю первую часть текущего сезона Арсен Захарян пропустил из-за травм. Всего на счету полузащитника три матча, в которых он провел на поле суммарно 33 минуты. В ответном матче плей-офф Лиги Европы с датским "Мидтьюлландом" (5:2) Захарян вышел на замену на 83-й минуте и отдал голевой пас.
Источник: "Евро-футбол"