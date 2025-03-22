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Черданцев: с самого начала было понятно, что трансфер Захаряна в "Реал Сосьедад" поспешный

Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался об игре Арсена Захаряна за "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"С самого начала было понятно, что это поспешный трансфер, хоть и успешный финансово для участников сделки. Не скажу, что Арсен потерял год своей карьеры, потому что год в чемпионате Испании даже в полубольном состоянии — это опыт, который пригодится ему в дальнейшем", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".

Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года.

Летом 2024 года россиянин получил повреждение и не выходил на поле до февраля этого года. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 4 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 15 миллионов евро. На данный момент Захарян восстанавливается после травмы.

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