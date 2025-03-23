«Любая травма не добавляет положительных эмоций футболисту. Я не видел, чтобы кто-то «загонялся» после травмы. Любой спортсмен, когда справляется с травмой, возвращается более сильным. В этом случае все будет так же. Арсен восстанавливается по плану. Он вернется на поле в апреле», — цитирует Голубина «Матч ТВ».
На прошлой неделе клуб подтвердил, что у Захаряна произошел рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра, из-за чего он выбыл на несколько недель.
Напомним, что 21-летний вингер принял участие всего лишь в четырёх матчах текущего сезона, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Такой небольшое количество игр обусловлен тем, что в августе у Захаряна была диагностирована трещина в сухожилии, из-за чего он пропустил первые полгода. А в феврале у него начались проблемы с бедром.
Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.
Захарян возвращается в апреле: агент подтвердил сроки восстановления полузащитника
Агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин сообщил, что футболист восстанавливается согласно установленному плану и вернется к тренировкам в апреле.
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