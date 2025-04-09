"На данный момент Захарян все еще работает один в зале. Но пока мы не можем сказать, сыграет он в этом сезоне или нет. Повреждение действительно серьезное", - цитирует Мундуате Sport24.
Ранее агент россиянина Геннадий Голубин заявил, что Арсен Захарян больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы.
Напомним, что Арсен Захарян получил травму летом 2024 года и не выходил на поле до февраля этого года, а позже россиянин вновь получил повреждение. Всего на счету Арсена в этом сезоне 4 матча, 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего россиянина в 15 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.
"Повреждение действительно серьезное". В "Реале Сосьедад" рассказали о травме Захаряна
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии здоровья Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"