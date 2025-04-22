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Пресс-атташе "Реала Сосьедад": клуб доверяет Захаряну, у нас он станет звездой

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате высказался о ситуации с Арсеном Захаряном.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Российские СМИ каждый раз спрашивают, продадут ли его или отдадут в аренду. У вас [в России] есть такой большой талант, как Арсен! У него была страшная травма, и он делает все возможное, чтобы вернуться. Удача не была на его стороне в этом сезоне — это точно. Но в клубе мы на 100% доверяем ему. У нас Захарян станет звездой", - цитирует Мундуате Sport24.

Напомним, что Арсен Захарян получил травму во время предсезонной подготовки "Реала Сосьедад" и не выходил на поле до февраля этого года. Российский полузащитник провел за испанский клуб в текущем сезоне 4 матча и отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. В марте россиянин вновь получил повреждение, агент футболиста сообщил, что Захарян больше не сыграет в этом сезоне.

После 32-х сыгранных туров "Реал Сосьедад" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице испанского чемпионата с 42-мя набранными очками в своем активе.

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