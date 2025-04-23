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Marca: "Барселона" и Флик продлят контракт на еще один год

«Барселона» и Ханс Флик договорились о продлении контракта ещё на один сезон.
Фото: Alex Caparros
Как сообщает Marca, новое соглашение вступит в силу только после завершения текущего сезона-2024/25, чтобы не отвлекать команду от борьбы за трофеи. Флик возглавил каталонцев в мае прошлого года, изначально подписав контракт до 2026-го.

Сейчас «Барса» уверенно лидирует в Ла Лиге, набрав 76 очков в 33 турах, также добралась до финала Кубка Испании и полуфинала Лиги чемпионов.

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