Marca: "Барселона" и Флик продлят контракт на еще один год

«Барселона» и Ханс Флик договорились о продлении контракта ещё на один сезон.

Фото: Alex Caparros

Как сообщает Marca, новое соглашение вступит в силу только после завершения текущего сезона-2024/25, чтобы не отвлекать команду от борьбы за трофеи. Флик возглавил каталонцев в мае прошлого года, изначально подписав контракт до 2026-го.



Сейчас «Барса» уверенно лидирует в Ла Лиге, набрав 76 очков в 33 турах, также добралась до финала Кубка Испании и полуфинала Лиги чемпионов.